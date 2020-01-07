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Elektrik akımına kapılan keçiler telef oldu

İHA

Elektrik akımına kapılan keçiler telef oldu

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde elektrik akımına kapılan küçükbaş hayvanlar telef oldu.
Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük mezrasında ikamet eden Ramazan Aydın’a ait iki keçi, evin yakınındaki bir elektrik direğinin yağışlardan dolayı devrilmesi sonucu yere düşen elektrik telleriyle temas etti. Bu esnada akıma kapılan her iki küçükbaş hayvan burada telef oldu.
Hayvanları telef olan Ramazan Aydın, “Hayvanlarım telef oldu, zararımın karşılanmasını istiyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

07 Ocak 2020 Salı

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