Adıyaman’da 16 köy 27 mezraya ulaşılamıyor

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle 16 köy, 27 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman merkeze bağlı Koru Köyü ve buna bağlı 1 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 10 köy ve 16 mezra, Kahta ilçesinde 1 köy ve 1 mezra, Sincik ilçesinde 4 köy ve 10 mezra olmak üzere toplam 16 köy ve 27 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santime kadar çıktığı yolların açılma çalışması için İl Özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ADIYAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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