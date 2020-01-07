Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki otomobillere çarpma anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman T., idaresindeki 02 ASS 550 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan 2 otomobile çarptı. Otomobillere çarparak durabilen otomobilde bulunan Metin K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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