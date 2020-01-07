Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilkokulu tarafından Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında Ocak ayında işlenmekte olan 'Sorumluluk' değeriyle ilgili olarak hazırlanan öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla 'Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum' projesi gerçekleştiriliyor.

Gazi ilkokulu Rehber öğretmeni Ahmet Küçük, hazırlanan projenin amacından bahsederek, “Okul teneffüs aralarında koridorda bulundurulan sehpalar üzerinde yıkanmış meyveler, su, poğaça ve börek bırakıldı. Öğrenciler kendi alış veriş yapıp ücretini orda bulunan kutuya atacak. Bu amaçla öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak, kendileri alış veriş yapacakları için paralarını kendilerine faydalı olan gıdaları alıp öğrenecekler, kendilerinin olmayan bir şeyi ücretsiz almamayı öğrenecekler, sıra beklemeyi ve sabırlı olmayı öğrenecekler. Projemiz ocak ayında iki hafta sürecek” diye konuştu.

ADIYAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.