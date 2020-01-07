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Adıyaman Kahta karayolu üzerinde virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Siverek Kahta Karayolu Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi. E.K. isimli sürücünün kullandığı 34 LL 0707 plakalı araç viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp şarampole uçtu.

Kazada sürücü E.K. ve F.Z. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

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AKŞAM 17:30

YATSI 18:51

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