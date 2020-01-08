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Kahta ilçesindeki trafik sorunu masaya yatırıldı

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçe merkezinin trafik ve ulaşım sorunları masaya yatırıldı.

Kahta ilçesindeki trafik sorunu masaya yatırıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçe merkezinin trafik ve ulaşım sorunları masaya yatırıldı.
İlçedeki trafik akışının daha iyi sağlanması ve karşılaşılan sorunların ortaya konulup tespit edilmesi ve çözüm yollarının bulunması amacıyla ilgili kurum ve STK temsilcileri bir araya geldi.
Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik sorunu tespit çalışması ve bunların çözümüne yönelik rapor katılımcılarla paylaşıldı.
İlçede yaklaşık 18 noktada oluşturulacak durak sistemleri, belli noktalarda park yasaklarının getirilmesi, oto park alanlarının oluşturulması, trafik levhaları ile trafik ışıklarının kontrolü, uzun ve geniş araçların şehire giriş saatlerinin belirlenmesi gibi birçok konuda katılımcılardan talepler alınarak istişare edinildi.
Kaymakam Saadettin Doğan başkanlığında düzenlenen toplantıya İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İlçe Emniyet Müdürü Kenan Sertkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ADIYAMAN

08 Ocak 2020 Çarşamba

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