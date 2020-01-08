Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Besni Yol Kavşağında iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Abdurrahman Turgut idaresindeki 06 EMT 22 plakalı otomobil ile Besni istikametinden Adıyaman istikametine giden İrfan Şahin idaresindeki 27 LY 010 plakalı otomobil Besni Yol Kavşağında çarpıştı.

Otomobillerde büyük maddi hasar aldığı kazada otomobil sürücüleri yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:31

YATSI 18:52

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