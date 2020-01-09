Toprak evde hareketsiz bulunan genç öldü

Adıyaman’da bir toprak ev içerisinde vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde bulunan ve daha sonra hastaneye kaldırılan genç, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi yakınlarında bulunan bir toprak evin kapılarının açık olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumdan şüphelenerek kapı girişinden içeriye baktı. Burada yerde hareketsiz yatan 21 yaşındaki Turgut Erduran’ı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Erduran, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Turgut Erduran, otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. 21 Yaşındaki gencin şüpheli ölümü sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri ev içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.