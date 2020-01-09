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Vali Pekmez, çalışan gazeteciler gününü kutladı

İHA

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Vali Pekmez, çalışan gazeteciler gününü kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.
Gazeteciler Gününü kutlayan Vali Pekmez, “Milletimizin ortak sesi olmanın ötesinde, kamuoyunun vicdanını temsil eden tüm basın çalışanlarına sosyal ve ekonomik haklar sağlayan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmesiyle birlikte, ülkemizde her yıl 10 Ocak tarihi “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır.
İletişim çağının hayatımızın her noktasına sirayet ettiği günümüzde bu anlayışla görev icra eden tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en samimi duygularımla kutlarım.
İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşarak stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler.
Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahade etmekteyiz.
Ülkemizin ve ilimizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2020 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum.
Bu duygularla, valilik olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda desteğini yanımızda her zaman hissettiğimiz, Adıyaman’ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve bu sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan basın emekçilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılarken, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.

ADIYAMAN

09 Ocak 2020 Perşembe

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