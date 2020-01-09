Adıyaman’da köy yollar ulaşıma açıldı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Günlerdir süren kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Adıyaman ve ilçelere bağlı köylerde yollar açıldı. Adıyaman’da sabah saatleri itibariyle Sincik ilçesine bağlı Aksu ve Geçitli köylerinin kapalı olan yolları da gün içerisinde açıldı.

Köy yollarında İl Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarını 36 iş makinesiyle yürüttüğünü belirten yetkililer, kırsalda ulaşımın aksamadan sağlandığını dile getirdi.

ADIYAMAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.