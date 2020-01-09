Belediye Başkanı Kılınç’tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit düşen 4 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 kahraman Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehitlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Belediye Başkanı Kılınç, “Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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