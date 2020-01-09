Otobüste yolcunun kek paketinden uyuşturucu çıktı

ADIYAMAN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otobüste, yolcunun çantasında yapılan aramada kek paketine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri AdıyamanGölbaşı yolunda oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yolculardan Ö.Ç.'nin çantasında arama yapan ekipler, kek paketine gizlenmiş 5 gram erion ele geçirildi. Eroine el konulurken şüpheli Ö.Ç., gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADIYAMAN
09 Ocak 2020 Perşembe
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