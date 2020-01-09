Kek paketinden uyuşturucu çıktı

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Adıyaman’da, kek paketine gizlenmiş eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Burada durdurulan otobüsteki yolcular tek tek kontrol edildi. Otobüsteki yolculardan Ö.Ç., isimli şahsın üzerinde bulunan kek paketi içerisine gizlenmiş 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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