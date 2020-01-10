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Adıyaman’da köpek dehşeti 8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı Köpeklerin saldırdığı ...

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 8 köpeğin saldırdığı genç kız dehşeti yaşadı. Köpekler aynı gün içerisinde başka bir kadına da saldırdı.

Adıyaman’da köpek dehşeti 8 köpeğin saldırdığı genç kızın vücudu parçalandı Köpeklerin saldırdığı genç kız hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 8 köpeğin saldırdığı genç kız dehşeti yaşadı. Köpekler aynı gün içerisinde başka bir kadına da saldırdı.
Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı beldesinde meydana geldi. Elif İçaçan (16) isimli genç kız öğle saatlerinde babaannesine gitmek için evden çıktı. Evden çıktıktan birkaç dakika sonra yan komşusu Elmas T.’nin beslediği köpeklerden 8’i birden genç kıza saldırdı. Köpeklerin saldırısından kurtulmak için kaçmaya çalışan genç kız başarılı olamadı. Genç kızı olayı gören başka bir kadın kurtarabildi.
Yaşanan feci olayın ardından genç kızın babası Erhan İçaçan özel otomobil ile kızını Gölbaşı Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kız ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisi süren genç kızın vücudunun yüzde 80’inde köpek saldırısından dolayı yaralanma olduğu öğrenildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, İçaçan ailesi olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
Genç kıza saldıran köpekler, daha sonra aynı gün olay yerinden geçen Döndü Temel isimli kadına da saldırdı. Köpeklerin insanlara ve hayvanlara saldırdığını belirten baba Erhan İçaçan, “Kızıma 3 ayrı yerde 8 tane köpek saldırıyor. Orada benim abimin gelini balkondan bağırıp çağırınca, köpekler oradan ayrılıp 1015 dakika sonra Döndü ablamıza saldırıyorlar. Aynı saatler içerisinde oluyor bu olay ve bu birinci ya da ikinci saldırıları da değil. Ben savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Ben çocuğumun iyileşmesini bekliyorum" dedi.
Dehşeti yaşayan Elif İçaçan, “Evden biraz uzaklaştım, baktım etrafımı çevirdi köpekler. Sonra baktım saldırmaya başladılar. Yerde filan sürüklediler. Sonra bizim komşumuz bağırıp hoşt deyince gittiler. Kapıyı açtım, kabanım hep yırtıktı. Ekranı patlamıştı telefonumun. Sadece babamın numarasını bulup arayabildim. Bizim komşumuz var Elmas abla onun köpekleri” şeklinde konuştu.
Anne Emine İçaçan ise “Diyecek bir şey bulamıyorum. Evet saldırmışlardı. Vücudunun her tarafında var. Saçının içerisini bile ısırmışlar. Her tarafı yara. Her tarafı parçalanmış. Gözünüzün önünde” diye konuştu.

ADIYAMAN

10 Ocak 2020 Cuma

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