Belediye otobüsleri fuar alanına kadar hizmet verecek

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AdıyamanKahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanında düzenlenecek olan 5. GıdaYöresel Ürünler Fuarı için belediye otobüslerinin fuar alanına kadar hizmet verecek.

1019 Ocak tarihleri arasında AdıyamanKahta karayolu üzerinde bulunan Adıyaman Fuar Alanı’nda düzenlenecek olan 5. GıdaYöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı için ulaşım sorununu ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi, fuar süresince belediye otobüslerinin fuar alanına otobüs kaldırılacağını açıkladı. Fuar süresi boyunca her gün 10.00 ila 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ADIYAMAN 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:09

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