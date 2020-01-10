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Kahta’da “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” etkinliği düzenlendi

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet yürüten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) tarafından bir kutlama etkinliği düzenlendi.

Kahta’da “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” etkinliği düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede faaliyet yürüten Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGY Cemiyeti) tarafından bir kutlama etkinliği düzenlendi.
Kahta Gençlik Merkezi’nde düzenlenen çiğköfteli programa Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Belediye Başkan Vekili Osman Erol, kurum amirleri, stk temsilcileri ve gazeteciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, medyanın önemine dikkat çekerek bir ülkenin medyası ne kadar güçlüyse o ülkenin özellikle uluslararası arenalarda boy göstermesi o kadar etkili olduğunu söyledi.
Doğu ve Güneydoğu’da gazetecilik mesleğinin zor şartlar altında icra edildiğini vurgulayan, Başkan İşeri, “Bir ülkenin medyası ne kadar güçlüyse ve medya mensupları ne denli güvendeyse, o ülkenin özellikle uluslararası arenalarda boy göstermesi o kadar etkili olur. Doğu ve Güneydoğu’da gazetecilik mesleğinin zor şartlar altında icra edildiği, sağır sultanın dahi bildiği bir gerçek
Gazetecilik mesleği hassas dengeler üzerine kurulmuş, dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Yerel gazetelerin ve burada görev yapan gazetecilerin çalışma şartları oldukça zor. Bunun yanında gazetecilik itibarlı bir meslektir. Gazetecinin görevi, içinde yaşadığı topluma, ayna ve ışık tutmaktır. Bedeli ne olursa olsun, daima doğruyu söylemek ve kral çıplak olduğunda, bunu cesaretle haykırmaktır. Çünkü gazeteci, ülkede veya toplumda yolunda gitmeyen şeyleri herkesten önce görüp, bunların düzeltilmesi adına, gördüklerini olduğu gibi aktarmakla yükümlü kişidir.” Dedi.
Basını zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Başkan İşeri, “Ulusal basının yanında yerel basın da zor günler geçirmektedir. Emeklilik süresinin uzunluğu, SGK primleri ve vergi ödemelerindeki yüksek oranlar, kağıtlardaki yüksek fiyatlar, resmi ilanlardaki eşitsizlik gibi sorunlar devam ediyor.
Malum, sosyal medya yüzünden günümüzde neyin doğru neyin yalan olduğunu ya da hangi bilginin algı operasyonu olup olmadığını ayırmak artık çok güç.
Yerel medya kuruluşları, bazı kentlerde iş bulamayan gençlerin macera için girip çıktıkları bir yer olarak görülüyor.
Daha önce elektronik yayıncılık dediğimiz bu konuda, ne internet gazeteciliğinin ne de internet gazetecilerinin hukuki tanımları ne yazık ki henüz yok. İnternet haber sitelerinde çalışan meslektaşlarımızın da fiilen gazetecilik yapıyor olmalarına karşın; hukuken gazeteci sayılamamaları büyük ölçüde kimlik, ekonomik ve sosyal haklarından mahrum kalmalarına neden oluyor.
Bu anlamda internet gazeteciliğinin de ayrı bir yasa ile düzenlenmesi gerekiyor.
Yazılı basın, radyo televizyonlar ile internet mecrasını bir bütün olarak ele alan, DüzenlemeDenetlemeDestekleme ayaklarını içeren bir sistem kurulması kaçınılmaz oldu.
Basının toplum yararına denetim görevini yerine getirebilmesi için acil yardım paketine ihtiyaç vardır.
Kamu adına alın teri döken basın emekçilerine yönelik pozitif ayrımcılık ile bir teşvik paketi hazırlanmalı. Yıpranma payının göz önünde bulundurularak emeklilik süresinin kısaltılması, işkur destekli elaman temini, SGK primlerinin düşürülmesi ve vergilerden muaf tutulması teknolojik araç gereçlerde fatura desteğinin sağlanması kağıtlardaki yüksek fiyatların aşağı çekilmesi, resmi ilanların internet haber sitelerine de verilmesi gerekli görüyoruz.” Diye konuştu.
Basının mali özgürlük ve bağımsızlığı elde etmesi gerektiğini belirten Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, “Bu konuda her şeyden önce basının mali özgürlük ve bağımsızlığı elde edilmesi lazım. Bu kapsamda başta siyasi otorite olmak üzere her kesin üzerine düşen bazı sorumluluklar var. İnşallah bu konuda her kes bu sorumluluğunu yerine getirir yerel basında en az ulusal basın kadar güçlü olur. Yerel basının güçlü olmasını istiyorsak özellikle yereldeki insanların ihtiyaçları ile orantılı haber üretmeye gayret göstereceğiz. Yerel basının güçlü olduğu kentleri göz önünde bulundurduğumuzda, genelde insanların o yerel basının üretmiş olduğu haberleri ilgi ile takip ettiğini merakla okuduğunu gözlemliyoruz. Bu anlamda Kâhta’nın yerel basını diğer ilçeler kıyaslandığında önemsendiğini, gerek vatandaş gerek kamu görevlileri tarafından önemsendiğini ve takip edildiğini ifade edeyim. Bu ilçemiz açısından bizim için bir avantaj gibi duruyor. İnşallah ilerleyen dönemde daha da iyi seviyeye gelir ”şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından program, gazeteci Metin Harıkçı’nın yoğurmuş olduğu yöresel etli çiğ köfte ikramı, müzik dinletisi ve çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

ADIYAMAN

10 Ocak 2020 Cuma

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