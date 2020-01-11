Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mahmut Akar (68) hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Akar´a, Mehmet Arık yönetimindeki 06 LGF 09 plakalı otomobil çarptı. Akar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Akar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Akar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.
ADIYAMAN
11 Ocak 2020 Cumartesi
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