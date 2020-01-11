Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

"Ben hep hip hop'tım"

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– Adıyaman’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) binasının karşısında meydana geldi. N.Y. yönetimindeki 02 LGF 09 plakalı otomobil şehir merkezi istikametinden Kahta istikametine giderken, karşıya geçmeye çalışan Mahmut Akar’a (68) çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

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