Bir yılda 6 milyondan fazla kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu

Adıyaman’da ki sağlık kuruluşlarına 2019 yılında 6 milyon 349 bin 84 kişi başvurdu.

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzman Dr. Erdoğan Öz, sağlık hizmetlerinin erişilebilir, etkili, etkin ve kaliteli sunma amacında olduklarını kaydetti.

Erdoğan Öz, yaklaşık 7 bin insan gücüyle, 10’u Sağlık Bakanlığına bağlı 2‘si özellerde olmak üzere toplam 12 hastane, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi, 31 acil sağlık hizmetleri istasyonu, 85 aile sağlığı merkezi, 210 aile hekimliği birimi ve 33 sağlık evinde sağlık hizmetleri yürütüldüğünü kaydetti.

2019 yılı verilerini paylaşan Öz, “2019 yılında sağlık tesislerimize 6 milyon 349 bin 84 başvuru olmuştur. Kişi başı müracaat sayısı 10,1 olarak gerçekleşmiştir. Başvuruların yüzde 94,6’sı kamuya ait sağlık tesislerine, yüzde 5,4’ü özel sağlık tesislerine gerçekleşmiştir.

Sağlık tesislerimizin yatak sayısı bin 381 olup, toplam yatak sayılarının yüzde 85,7’si kamuda yüzde 14,3’ü özellerde bulunmaktadır. Toplam yataklar içerisindeki nitelikli yatak oranımız yüzde 85,6 olup, Türkiye ortalaması olan yüzde 71,9 oranının üzerindedir. Ayrıca 2023 Türkiye hedefi olan yüzde 84 oranının üzerine çıkılmıştır. Yeni yatırımların bitirilmesi ile nitelikli yatak oranımızın yüzde 100’e ulaşması hedeflenmektedir.

Özellikli sağlık hizmetlerinde ise 2023 hedefi şimdiden büyük ölçüde gerçekleştirilerek sağlık tesislerimizde özeller dahil toplam erişkin, çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yatak sayılarımız 244’e yükseltilmiştir” dedi.

Öz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Evde Sağlık Hizmetleri 18 araç, 18 ekip ve toplam 70 personel ile il merkezi ve tüm ilçelerimizde 7/24 esasına dayalı çalışmaktadır. 2015 yılından bugüne hasta sayısı 2,5 kat artmıştır. Aktif hasta sayımız bin 475’dir. 2019 yılında 20 bin hasta ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ almış olup; Obezite Cerrahisi, Kornea Nakli, Biyonik kulak (Koklear İmplantlar) alanlarında hizmet verilmesi planlanmaktadır.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan Kornea Nakil Merkezine (Göz Bankası) Bakanlığın talimatı doğrultusunda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş hastaneleri bağlanmış olup, hastanelerden alınan kornealar ilimizdeki ve diğer illerdeki hastalara nakledilmektedir. 2018 yılında 51, 2019 yılında ise 69 nakil gerçekleştirilmiştir.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniği açılarak, Fitoterapi, Aroma Terapi, Akupunktur, Kupa (Hacamat) Tedavisi, Mezoterapi, PRP (Platelet Rich Plasma) tedavileri gerçekleştirilmektedir.

2019 yılı itibari ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) hizmet vermeye başlamıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant uygulamasına başlanmıştır.

Merkez ve Besni İlçemizde faaliyet gösteren sağlıklı hayat merkezlerimizde, KETEM, obezite merkezi, spor salonu, sigara bırakma polikliniği, anne okuluna ek olarak birçok koruyucu sağlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca 1 nolu Toplum Sağlığı Merkezinin sağlıklı hayat merkezine dönüştürülmesi ile il geneli sağlıklı hayat merkezi sayısı 3’e yükselecektir.

Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz antibiyotik kullanımını ciddi anlamda azaltarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde en az antibiyotik kullanan il haline gelmiştir.

39’u il ve ilçe merkezlerinde 46’sı belde ve köylerde olmak üzere 85 aile sağlığı merkezinde 210 aile hekimliği birimi ile hizmet verilmektedir. Aile hekimliği başına düşen nüfus 2 bin 974 olup Türkiye ortalamasının altındadır.

Enerji ihtiyacı ve ülkemizin yenilenebilir enerji politikaları çerçevesinde, Müdürlüğümüze bağlı aile sağlığı merkezleri çatılarına (17.7 kWp güce sahip) Güneş Enerji Santrallerinin (GES) kurulumuna başlanmıştır. Bu uygulama ile aile sağlığı merkezlerimizin kendi öztüketim enerjini üretmesi sağlanmaktadır.

Merkeze ek olarak, Kahta Devlet Hastanesi ve Besni Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açılmasıyla ilimizdeki KETEM sayısı 3’e çıkmıştır. Mamografi çekim sayısında önceki yıllara oranla 10 kat artış sağlanmıştır. Ayrıca Mobil Mamografi aracı Mayıs 2019’da hizmete girmiş olup, bugüne kadar toplam bin 697 çekim yapılmıştır.

2019 yılı içerisinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında ilimizde 47 adet 112 ambulansı ile 53 bin 646 vakaya gidilerek vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti verilmiştir. Yıl içerisinde 112 Komuta Kontrol Merkezine 392 bin 518 çağrı gelmiş olup, bu çağrıların 337 bin 88’ si asılsız çağrı olarak değerlendirilmiştir.

20152019 Yılları itibari ile yapılan iyileştirmeler sonucu toplam il dışı sevk sayısı yüzde 53,2, 112 ambulans ile il dışı sevk sayısı yüzde 66,6 azalmıştır.

14’ü hekim toplam 137 personele sahip UMKE birimimiz, gönüllülük esasına dayalı çalışmasına rağmen, bir 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz UMKE istasyonuna dönüştürülerek; 7/24 il içi, il dışı ve yurt dışı görevlere hazır durumda konuşlandırılmıştır.

Hasta Memnuniyet oranımız yüzde 86,2 olup Türkiye 2023 hedefi olan yüzde 74’ün üzerinde yer almaktadır.

2019 yılı içerisinde inşaatı biten Gölbaşı Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı MerkeziToplum Sağlığı Merkezi112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 6 daireli Personel Lojmanı binası, Kahta Hacıyusuf Aile Sağlığı Merkezi binası, Adıyaman Merkeze bağlı Durukaynak Aile Sağlığı Merkezi binası ve Kömür Aile Sağlığı Merkezi binası hizmete girmiştir.

İlimizin sağlık seviyesinin gelişmesi adına fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın en iyi sağlık hizmeti alabilmesi için çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edecek.”

ADIYAMAN 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:09

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