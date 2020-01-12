İkamet hırsızı tutuklandı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ikametlerden hırsızlık yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yeni Mahalle, Menderes Mahallesi ve Cami Mahallesinde bulunan 3 ayrı ikametten hırsızlık yapan E.P., isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Polis merkezine götürülen ve burada işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:40

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AKŞAM 17:35

YATSI 18:55

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