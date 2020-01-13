Kahta’ya bilim sanat merkezi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Kahta’da Bilim Sanat Merkezi’nin açıldığını müjdeledi.

Daha önce sadece Adıyaman merkezde bulunan Bilim Sanat Merkezi Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar sonucu Kahta ilçesine de kazandırıldı.

Özel yetenekli çocukların eğitimleri için BİLSEM’lerin çok önemli bir rol oynadığını dile getiren İl Müdürü Alagöz, “Bu çocukların yeteneklerini keşfettirme ve onları daha da ileri seviye getirmek bu çocuklara karşı bizim büyük sorumluluğumuzdur. Bu ülkenin yarınları için özel yetenekli çocuklar son derece önemlidir. Ülkemizin kaynakların en önemlilerinden bir tanesi zihinsel sermayedir. BİLSEM’in Kahta eski Halk Eğitim Merkezi binasında 20202021 Eğitim Öğretim yılında hizmet verecek.

Kahta, Samsat, Gerger ve Sincik ilçelerine hizmet verecek BİLSEM öğrencilere ders dışında müzik, resim ve zihinsel alanda destek eğitimi verecek. Bu ilçelerde halihazırda otuzun üzerinde öğrenci Adıyaman BİLSEM’e kayıtlı durumda. Bu yıl için mevcut ilçelerde 1000’in üzerinde öğrenci başvurusu mevcut” dedi.

ADIYAMAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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