Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik eğitimler sürüyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezinde (TOGEM) kurslara katılan kursiyerlere yönelik 'Akran Zorbalığı’ konulu seminer verildi. Daha önce de aile yapısıyla ilgili birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM, son olarak ‘Akran Zorbalığı’ konulu eğitim semineri düzenledi. Seminerde kursiyerlere, çocukların okul başarısında ailenin etkisi ile ilgili bilgi verildi. Eğitimci Esra Ataman tarafından verilen seminerde, çocuğun gelişimi ile ilgili konulara da değinildi. Seminer kadınlar tarafından büyük ilgi gördü.

ADIYAMAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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