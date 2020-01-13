50 uyuşturucu hapla yakalandılar

ADIYAMAN'da, üzerlerinde uyuşturucu hap bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Mustafa G. ve Mikail G.'yi durdurdu. Üzerleri aranan ikilinin ceplerinde, toplam 50 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ADIYAMAN
13 Ocak 2020 Pazartesi
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