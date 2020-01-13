Adıyaman’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana toprağa verildi.

Olay, merkeze bağlı Dağkuyucak köyünde önceki gün yaşanmıştı. Bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın (78) ve kızları Remziye Akın (54), Zeliha Akın (51) ile Remziye Akın’ın oğlu Ahmet İlhan (32) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmişti. Komşular tarafından fark edilen olayda Emine Akın ve kızı Remziye Akın hayatını kaybetmiş, Zeliha Akın ile Remziye Akın’ın oğlu Ahmet İlhan ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emine Akın ve kızı Remziye Akın’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna alınmıştı.

Otopsileri tamamlanan anne ve kızı öğle namazı sonrası Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'ta yan yana defnedildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:09

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