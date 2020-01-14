Kendisini evin tavanına astı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi´nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Kemal Erkenekli´den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi ancak kapıyı açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca Erkenekli´yi evin salonunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Erkenekli´nin hayatını kaybettiği belirledi. Erkenekli´nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN
14 Ocak 2020 Salı
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