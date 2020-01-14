Isınmak için yaktığı mangal öldürdü

ADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Muzaffer Kızıl (46), ısınmak için yaktığı mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Kızıl, iddiaya göre yalnız yaşadığı tek odalı evde ısınmak için mangal yakarak uykuya daldı. Kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiğinde Kızıl'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıl'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yapılan ilk belirlemelere göre mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Muzaffer Kızıl'ın cansız bedeni yapılan otopsi için morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:09

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