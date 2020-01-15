Ziraat odası başkanları milletvekilleriyle görüştü

Adıyaman’da Ziraat Odası Başkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleriyle görüştü.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ile birlikte Samsat, Tut, Gölbaşı, Sincik, Kahta ve Gerger Ziraat Odası başkanları milletvekilleriyle bir araya geldi. Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ile görüşen ziraat odası başkanları tarımsal sulamadaki enerji maliyetinin yüksek olduğu ve düşürülmesi gerektiği, çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcun ertelenmesi konularını dile getirdi.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ziyarette konuların detaylı bir şekilde dile getirdiğini ve taleplerinin milletvekillerine iletildiğini belirterek, 81 ilin ziraat odası başkanının kendi illerinin milletvekiliyle görüştüğünü ifade etti.

ADIYAMAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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