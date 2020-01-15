İşitme engelliler hedefine emin adımlarla ilerliyor

İşitme Engelliler Süper Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısının son maçında kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar İşitme Engelliler Spor Kulübü’nü 32 mağlup ederek playoff hedefine bir adım daha yaklaştı.

İşitme Engelliler Erol Efrant Süper Lig Beyaz Grupta sezona playoff hedefiyle çıkan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, ligin ilk yarısının son maçında kendi evinde karşılaştığı İstanbul Avcılar İşitme Engelliler Spor Kulübünü mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti.

Esentepe sahasında oynadığı maça oldukça istekli başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakibini Kenan, İlhan ve Abdullah’ın golleriyle 32 mağlup etti.

Çekişmeli geçen maçın sopn düdüğüyle birlikte alınan galibiyeti kutlayan futbolcular ve taraftar, sezon sonunda playoff’a kalacaklarını dile getirdi.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan ve alınan galibiyetten dolayı mutlu odluklarını söyleyen yöneticiler ise galibiyeti kendilerine her zaman destek olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a ve taraftarlarına armağan etti.

ADIYAMAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.