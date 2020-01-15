Gölbaşı Caddesinde kaldırım çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi tarafından Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Gazi Ortaokulu önünde kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen havaların müsait olduğu günlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en işlek caddelerinden bir tanesi olan Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Gazi Ortaokulu önünde, öğrenciler için eksikliği ciddi şekilde hissedilen kaldırım döşeme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, “Gölbaşı Caddesi Gazi Ortaokulu önünde devam eden kaldırım döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak öğrencilerimizin ve sokak sakinlerinin hizmetine sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren okul yönetimi ve öğrenciler ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

ADIYAMAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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