Samsat'ta kuran kursu öğrencileri ilk karnelerini aldı

Adıyaman’ın Samsat ilçe Müftülüğü bünyesinde açılan 46 yaş grubu kuran kursu öğrencileri hayatlarının ilk karnelerini aldı.

Karne dağıtım törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat ilçe Müftüsü Metin Kara, okul müdürleri ile öğretmenleri katıldı. Törende bir konuşma yapan ilçe Müftüsü Metin Kara, öğrencilerin hayatlarında ilk kez karne heyecanını yaşarken, kendilerinin de bu heyecana ortak olduklarını belirtti. Müftü Kara, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için en küçük yaştan eğitime ihtiyaç vardır. Bu nedenle çocuklarımız 46 yaşlardan itibaren eğitilmektedirler. Bunun için okul idarecilerimiz ve Kuran kursu öğretmenlerimiz özveri ile çalışmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir yardımı esirgemeyen ve karne heyecanına ortak olan ilçemiz Kaymakamına da ayrıca şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

ADIYAMAN 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:09

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