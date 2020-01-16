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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tarımsal erken uyarı sistemi hayata geçirildi

DHA

ADIYAMAN Samsat ilçesinde 'tarımsal erken uyarı sistemi' hayata geçirildi.

ADIYAMAN Samsat ilçesinde 'tarımsal erken uyarı sistemi' hayata geçirildi.
İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından projelendirilen sistem kapsamında hazırlanan şebeke ile çiftçilerin cep telefonuna sulama ve ilaçlama zamanı geldiğinin mesajları yollanıyor. Mesajlar sayesinde ürünlerini zamanında sulayan, ilaçlayan ve gübreleyen çiftçiler önlemini alarak ürünlerin daha verimli olmasını sağlıyor.
Samsat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nevzat Kılınç, sistemin temel amacının Samsatlı çiftçileri dijital tarım ile buluşturmak olduğunu söyledi. Bu amaçla sistemi kurduklarını kaydeden kılınç, "İlçemizde 4 adet istasyon kurduk, özellikleri ise bu sistem sayesinde çiftçilerimiz, hem gübreleme zamanlarını, hastalıkla mücadele zamanlarını belirleyebilecek, ayrı şekilde tarımsal işlerini yürütürken bu verilerden faydalanabilecekler. Bu sistemi kurduktan sonra bizler İlçe Tarım Müdürlüğü olarak Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerimizi toplu SMS ile bilgilendirme yapacağız. Çiftçilerimiz tarımla ilgili her konuda bilgi sahibi olacaklardır. Örnek olarak hastalık ile mücadele ile ne zaman ilaçlama yapacaklarını bileceklerdir. İlçemizde çiftçilerimiz birbirlerinde habersiz bir şekilde ilaçlama yapmaktadırlar. Ve buda ilaçlama maliyetini ve sayısını artırmaktadır. Bu kurduğumuz sistem sayesinde, çiftçilerimizin önceden bilgilerinin olduğundan dolayı daha iyi bir şekilde ilaçlama yapacaklardır. Özellikle bazı zararlı hastalıklar mücadelede zararların çıkışı çok önemlidir. Bunların tespiti için bu istasyonlarımızı kullanıyoruz" dedi. 
'HER BİR İSTASYONUN ETKİ ALANI 10 KİLOMETRE'
Kurdukları mobil uygulama ile çiftçiler uygulamayı indirerek kendi bölgesindeki hava durumu, toprak sıcaklığı, havadaki nem oranı öncesinden ne zaman gübreleme yapılacağı gibi özellikleri de kullanabileceklerini aktaran Kılınç şöyle devam etti:
"Bu sistemin birde mobil uygulamasını, oluşturduk. Çiftçilerimizi istedikleri zaman bu mobil uygulamayı indirip kendi bölgelerindeki hava tahmin raporunu, toprak sıcağını, havadaki nem oranını, yaprak ıslaklık oranı önceden ne zaman gübreleme yapacaklarını, ne zaman tarlalarını süreceklerini hangi hastalıkla ne zaman mücadele edeceklerini konusunda ön bilgiye sahip olacaklar. Kurduğumuz bu dört istasyon sayısı her bir istasyonun etki alanı 10 kilometre çapında olduğu için bizim ilçemizde bir yarım ada şeklinde olduğundan dolayı da Samsat alanı içerisinde bulunan tüm çiftçilerimiz ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabilecekler. Bu sistem Güneydoğu Anadolu bölgesinde sadece Elazığ´ın bir ilçesinde belirli bir alanda bu proje vardı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ikinci olarak biz yapmış bulunmaktayız. Bizim istasyonlarımızın diğerlerinde farkı bütün ilçeyi kapsıyor olması ve bütün çiftçilerimizin bundan yararlanabiliyor olması istasyonlarımızın yerlerini belirlenmesi noktasında buraya gelen teknik ekip tarafından belirlendi nerde olması konusunda ilçemize 4 adet istasyon kurduk. Projemizin toplam maliyeti 40 bin TL civarında bunun yüzde 90'ını İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı, diğerini de eş finansman olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından karşılandı. İlçemizin birçok alanında nar bahçeleri bulunmakta. Nar bahçelerimizde harnup güvesi denilen bir zararlı böcek bulunmakta ve nar bahçelerimize zarar oluşturmaktadır. Bunun için de birçok tuzaklar kurduk. Amacımız bu böceklerin ne zaman çıkacaklarını belirlemek ve ilaçlama programı düzenlemekti. Bu kurduğumuz sistemde bu böceklerin ne zaman çıkacakları zamanları beliyor ve çiftçilerimize SMS yolu ile bildirdikten sonra ilaçlamalarını yapıyorlar." 
'GELECEK MESAJLARLA HAREKET EDİYORUZ'
Çiftçilerden Bekir Aydın ise "Bundan önce böyle bir sistem yoktu ama bu kurulan sistemle telefonlarımıza gelen mesajlarla tarlalarımızı ne zaman süreceğimiz konusunda artık bilgileniyoruz. Artık kafamıza göre tarlalarımızı ilaçlamalarımızı yapmıyor. Sürekli İlçe Tarım İl Müdürlüğünden gelecek olan mesajlarla hareket ediyoruz."

ADIYAMAN

16 Ocak 2020 Perşembe

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