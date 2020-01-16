Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Yaprak yönetimindeki 34 YL 5791 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü Koray Yaprak ile yanında bulunan Zeliha Yaprak yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye allınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.



ADIYAMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

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