Otomobil takla attı: 2 yaralı

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeliha Y., idaresindeki 34 LY 5791 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, Sakarya Caddesi ile 3.Çevre Yolunun kesiştiği kavşakta takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü Zeliha Y., ile yaşı küçük olduğu öğrenilen Koray Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

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