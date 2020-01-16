Adıyaman’da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Adıyaman’da da Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Reşit Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kaymakamlar, uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum ve kuruluşların amir ve personeli ile bazı STK temsilcileri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sekretaryasını yaptığı kurulda 2019 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile 2020 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleşen toplantıda uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmalar slayt eşliğinde sunularak bağımlılıkla mücadele çalışmalarında gelinen son nokta ele alındı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmenin ardından bundan sonraki süreçte kurum ve kuruluşlarca alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile özellikle okul çevrelerinde güvenliğin artırılarak yapılması gereken çalışmalar hakkında kararlar alınıp yürütülecek faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Aykut Pekmez, toplumun en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucunun geleceğin teminatı gençlere yönelik önemli bir tehdit olduğunu belirterek devlet olarak gençlerin en büyük belası olan uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Yapılan sunumların ardından toplantıya katılanlar, bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddedeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, uyuşturucu maddelerin kullanımı ve dağıtımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliğine varıldı.

ADIYAMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

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