Adıyaman’da odunluk yangını

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Adıyaman’da evin bahçesinde bulunan odunlukta ki yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Mehmet Akif Mahallesi Eski İmam Hatip Lisesi yan sokağında bulunan Şerif Kayıhan’a ait evin bahçesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı odunlukta başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın büyümeden söndürüldü.

ADIYAMAN 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:41

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AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

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