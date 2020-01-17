Alkollü sürücü motosikletiyle markete daldı

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Adıyaman’da alkollü motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle birlikte markete daldı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Abidin P. idaresindeki plakasız motosiklet, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir markete daldı. Marketin camı kırılırken, olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsüne müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zeynal Abidin P., hastaneye gitmeyi ret etti. İfade vermek üzere polis merkezine götürülen Zeynal Abidin P.’nin 0,75 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Markete dalan motosiklet ise trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:08

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