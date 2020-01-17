Samsat'ta karne sevinci

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin sevinci yaşadı.

Samsat ilçesinde 2019 2020 eğitim öğretim yılı ilk döneminin sona ermesi nedeni ile Yarımbağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne törenine Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, milli eğitim şube müdürleri, bazı kurum amirleri, köy muhtarları, öğrenci ve velileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Halid Yıldız, öğrencilere kitap okumaları ve bol bol dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaymakam Yıldız, "Bir eğitim öğretim yılını daha geri bıraktık. Öğrencilerimiz elbette yoruldular. Bu tatili dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmeleri yararlı olacaktır. Bütün öğrencilimize, öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

ADIYAMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:40

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.