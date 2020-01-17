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Adıyaman’da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında Gülsüm Demir idaresindeki 02 LD 274 plakalı plakalı otomobil, Bilal Eşe idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Bilal Eşe yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:08

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