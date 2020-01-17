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Jandarma 2019 yılı icraatlarını paylaştı

İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında yapılan faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Jandarma 2019 yılı icraatlarını paylaştı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında yapılan faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı.
Vatandaşların huzur ve güvenliği için kendisine verilen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getiren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetler yazılı olarak açıklandı.
Yapılan açıklamada, 2019 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 2019 yılı içinde düzenlenen operasyonlar neticesinde, 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 2 uzun namlulu silah, çok sayıda mühimmat ve 10 ayrı bölgedeki depolarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca, 17 FETÖ, 8 PKK, 1 DEAŞ, 1 El Nusra örgütleriyle bağlantılı 27 kişi yakalanmış, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 67 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.
2019 yılında Jandarma bölgesinde bin 781 asayiş, 374 narkotik ve 72 terör olayı olmak üzere toplam 2 bin 227 olaya müdahale edilmiştir. Bir önceki yıla göre yüzde 10 daha fazla olaya müdahale edilmiş olup, 2019 yılında asayiş suçlarından bin 683, narkotik suçlarından 538 ve terör suçlarından 67 olmak üzere toplam 2 bin 288 şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Olayları aydınlatma oranı 2018 yılında yüzde 86 iken bu oran 2019 yılında yüzde 89‘a çıkarak yüzde 3 artış sağlanmıştır.
2019 yılında önleyici kolluk hizmetleri kapsamında, huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrol ve arama faaliyetleri başta olmak üzere toplam 36 bin 283 faaliyet icra edilmiştir. Bu kapsamda, yollar, sokaklar, mahalleler, köyler ve sorumluluk sahamızda bulunan metruk binalar Jandarma devriyeleri tarafından kontrol edilerek 168 bin 72 şahıs sorgulanmış, aranan 144 şahıs yakalanmış, 9 bin 896 araç denetlenmiş, aranan 13 araç yakalanmış, 896 araç için cezai işlem uygulanmış, 51 araç trafikten men edilmiş, 453 işyeri denetlenmiş, 9 iş yeri için cezai işlem uygulanmıştır. Önleyici kolluk hizmetlerinde sağlanan bu istikrar neticesinde geçtiğimiz yıla oranla başta hırsızlık olayları olmak üzere mala karşı işlenen suçlarda yüzde 1 azalma meydana gelmiştir.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 203 uyuşturucu madde olayına müdahale edilmiş, yapılan sıkı denetimler neticesinde 2018 yılına oranla bu suç türünde yüzde 11 azalma sağlanmıştır. 2019 yılında yapılan operasyonlar neticesinde 8 bin 108 gr kubar esrar, 3 bin 682 gr toz esrar, 50 gr eroin, 245 gr bonzai, 12 gr metamfatamin, 10 gr skunk, 122 kök kenevir, 120 adet ekstazi, 58 adet narkotik hap ele geçirilmiştir.
Trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla icra edilen trafik denetimleri ile eğitim ve seminer faaliyetleri sonucunda 2019 yılında trafik kazalarından kaynaklanan ölüm vakalarında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 67 oranında, meydana gelen trafik kazalarında yüzde 21 oranında ciddi bir azalma sağlanmıştır.
20182019 Eğitim öğretim yılında okul güvenliğinin sağlanması amacıyla 158 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlenmiştir. 2019 yılında okul çevresindeki önleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerinde istenen etkinlik yakalanarak, çocuklarımız güvenle eğitimlerine devam etmektedir.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı; kanunlardan aldığı güç ve siz vatandaşlarımızdan aldığı destekle, sorumluluk sahasında emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlayarak, Cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirmeye çalışan yasadışı unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla kendisine verilmiş tüm görevleri yerine getirme azim ve kararlılığında, 7 gün 24 saat vatandaşımızın hizmeti için görevinin başındadır.”

ADIYAMAN

17 Ocak 2020 Cuma

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