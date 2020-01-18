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Adıyaman’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Samet Küçükavcı idaresindeki 57 AY 677 plakalı otomobil KahtaSiverek Karayolu Göçeri yol ayırımı civarında Muhammed Adıgüzel idaresindeki 45 C 8742 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Enes Küçükavcı, Ramazan Kasap ve Ali Gökmen yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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