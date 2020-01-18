Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde KahtaSiverek karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

Muhammed Adıgüzel'ün idaresindeki 57 AY 677 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Samet Küçükavcı idaresindeki 45 C 8742 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Küçükavcı ve Adıgüzel ile beraberlerinde bulunan Ali Gökmen (35), Enes Küçükavcı (30), Samet Küçükavcı (24), ve Ramazan Kasap (40) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Muhammed Adıgüzel'in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





ADIYAMAN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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