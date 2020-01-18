Adıyamanlı sporcuların başarısı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koruması altında bulunan sporcular Antalya’dan madalya ile döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 1517 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer’de düzenlediği 3. Masa Tenisi Bölge Şampiyonası’nda Adıyamanlı sporcular büyük başarı gösterdi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün koruması altında bulunan çocuklardan Adıyaman Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan Ramazan Ergün birinciliği, 80. Yıl Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde kalan Orçin Beyhan ikinciliği, Engin Yapıcı ise üçüncülüğü elde etti.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, sporcuları kutlayarak, “Korunmaya muhtaç çocuklarımızın, İl Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapan mesai arkadaşlarımın gayretleri ve emekleriyle doğru yönlendirilmeleri sayesinde toplumumuza entegrasyonunun sağlıklı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi en büyük hedeflerimizdendir. Bu sebeple her zaman belirttiğim üzere kara sevdamız olan çocuklarımızın başarıları, sağlıklı gelişimlerine bir tuğla taşı daha koyup inşa etmeleri bize gurur ve mutluluk vermektedir. Bölgesel yapılan bir yarışmada tüm derecelerin çocuklarımıza ait olması bizleri onurlandırmakla beraber aynı zamanda işimize ne kadar sıkı ve gönülden bağlı olduğumuzu da açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

ADIYAMAN 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:08

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