Otomobil elektrik trafosuna çarptı: 1 yaralı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde otomobilin elektrik trafosuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Cuma Çapar idaresindeki 33 SC 804 plakalı otomobil, Yarbaşı Köyü TOKİ girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Ekinci yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:08

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