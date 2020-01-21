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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Ayhan Aygün idaresindeki 06 BF 7343 plakalı minibüs sürücüsü Kahramanmaraş karayolu 15. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. Devrilen minibüste sadece kendisi bulunan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:43

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YATSI 19:03

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