Aranan 46 şahıs yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulama ve çalışmalarda araması olan 46 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri 120 Ocak tarihleri arasında yapılan uygulamalar ve çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şahsı yakaladı. Huzur 02 ve Türkiye Güven Huzur uygulamaları kapsamında hırsızlık suçundan 1 şahıs, bilişim sistemlerine girme ve nitelikli dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, 5607 sayılı kanuna (kaçakçılıkla mücadele) muhalefetten 1 şahıs, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle 1 şahıs olmak üzere aranması olan 4 şahıs yakalandı.

Türkiye geneli narkotik uygulamalarında uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 şahıs, uyuşturucu madde kullanımı suçundan 4 şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs ile birlikte 8 şahıs yakalandı.

Diğer suçlarla birlikte toplam 46 kişinin yakalandığı uygulamalarda kapsamında içerisinde, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası, vergi usül kanuna muhalefet suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ/PDY) suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıslar ile birlikte toplam 16 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ADIYAMAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:45

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.