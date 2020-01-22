Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

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Adıyaman’da kayalıklarda mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Harun köyünde meydana geldi. Mustafa Dağkan’a ait keçiler sarp kayalıkların bulunduğu ormanlık alanda otlarken, keçilerden birisi kayalıklarda mahsur kaldı. Mustafa Dağkan ve vatandaşlar keçiyi kurtarmak istedi ancak başarılı olamayınca AFAD ekiplerine bilgi verdi.

AFAD ekipleri halatlar yardımı ile keçinin bulunduğu kayalık bölgeye inerek mahsur kalan keçiyi kurtardı.

ADIYAMAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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