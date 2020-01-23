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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

İHA

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atanan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Düzgün'e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

Müfettiş olarak atanan Müdür Düzgün’e teşekkür plaketi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına müfettiş olarak atanan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Murat Düzgün’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.
Müdür Düzgün’e, yeni görevin başarılar dileyen Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda altı yıl görev yaptığı süre zarfında göstermiş olduğu üstün gayret ve hizmetlerinden, özverili çalışmalarından ve personele göstermiş olduğu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Müdür İbrahim Ergüder, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ailesi olarak Murat Düzgün’e yeni görevinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini ve başarılar dilediğini vurguladı.

ADIYAMAN

23 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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