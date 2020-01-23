Milletvekili Fırat 400 yıllık anıt ağacı inceledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, kesilmekten son anda kurtulan 400 yıllık anıt ağaçta incelemede bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Eskisaray Cami avlusunda bulunan anıt çınar ağacıyla ilgili bilgi aldı. Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından güvenlik gerekçesiyle kesilmesi yönünde aldığı karar kamuoyu tarafından tepki gösterildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından komisyon kararı onaylanmadı.

Milletvekili Ahmet Aydın ve Vali Aykut Pekmez’in girişimleri ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede ağacın kurtarılması için rapor hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 yılında bakım, tedavi ve rehabilitasyon programına alınacak olan anıt çınar ağacını inceleyen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin yapıldığını dile getirdi.

Fırat, anıt ağacın kurtarılarak yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

ADIYAMAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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