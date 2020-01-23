Adıyaman'da otomobil, midibüse çarptı: 3 yaralı

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ADIYAMAN'da, otomobilin yolcu midibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, AdıyamanGölbaşı yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Gölbaşı yönünde giden Ömer Cenap Güleryüz'ün kullandığı 34 UU 9786 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, aynı yönde giden Yaşar Delibaş yönetimindeki 02 H 0011 plakalı yolcu midibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs, ters döndü. Kazada sürücüler Ömer Cenap Güleryüz ve Yaşar Delibaş ile midibüste bulunan Hacı Yusuf Erdoğan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ADIYAMAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

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