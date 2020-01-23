Adıyaman’da, polis ekiplerince toprağa gömülü bonzai ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pirin Mevkiinde narkotik köpekle yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 2 adet su şişesi içerisinde 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili olarak G.B., isimli bir kişi gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN
23 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 06:07
- GÜNEŞ 07:31
- ÖĞLE 12:43
- İKİNDİ 15:23
- AKŞAM 17:46
- YATSI 19:05