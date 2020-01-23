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Adıyaman’da, polis ekiplerince toprağa gömülü bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pirin Mevkiinde narkotik köpekle yapılan çalışmalarda toprağa gömülü 2 adet su şişesi içerisinde 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken konuyla ilgili olarak G.B., isimli bir kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:43

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AKŞAM 17:46

YATSI 19:05

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